شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: المدخنون أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان، إن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، وأن التوقف عن التدخين يحمى من الإصابة بالمرض، متابعة: يجب الإقلاع فورا عن التدخين للحماية من المضاعفات الصحية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم، أن العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى متوفرة في مختلف المحافظات ويتم صرف العلاج مجانا للمترددين.

وطالبت وزارة الصحة المواطنين بالدخول علي تطبيق صحة مصرأو الإتصال بــ 15335 للتعرف علي أماكن تواجدها لزيارتها والكشف وصرف العلاج .