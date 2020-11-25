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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار خلال 3 أيام مقبلة (الخميس والجمعة والسبت) على مستوى الجمهورية.
الخميس
السواحل الشمالية: أمطار غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من (الإسكندرية – رشيد – بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)، وتكون الأمطار غزيرة إلى متوسطة على بعض المناطق من (مطروح والسلوم).
الوجه البحري ومدن القناة: أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية أحيانا على (كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية – المنوفية – الإسماعيلية - السويس).
القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.
الجمعة
السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط – بورسعيد - العريش - رفح).
الوجه البحري: أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية).
القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق.
السبت
السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط – بورسعيد - العريش - رفح).
الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية).
وشددت الهيئة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.
كانت هذه تفاصيل خبر غزيرة ورعدية وتشمل القاهرة.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار "3 أيام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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