غزيرة ورعدية وتشمل القاهرة.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار "3 أيام"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار خلال 3 أيام مقبلة (الخميس والجمعة والسبت) على مستوى الجمهورية.

الخميس

السواحل الشمالية: أمطار غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من (الإسكندرية – رشيد – بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)، وتكون الأمطار غزيرة إلى متوسطة على بعض المناطق من (مطروح والسلوم).

الوجه البحري ومدن القناة: أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية أحيانا على (كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية – المنوفية – الإسماعيلية - السويس).

القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

الجمعة

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط – بورسعيد - العريش - رفح).

الوجه البحري: أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية).

القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق.

السبت

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط – بورسعيد - العريش - رفح).

الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية).

وشددت الهيئة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.