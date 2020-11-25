بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أجرى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات محدودة بين ضباط المباحث العاصمة.

وشملت الحركة نقل الرائد كريم لاشين من قسم شرطة روض الفرج لمحاور المطار، كما تم نقل الرائد عمر زكي من قسم شرطة حلوان لقسم شرطة المعصرة، ونقل الرائد مصطفى ياسين من قسم شرطة مدينة نصر أول لقسم شرطة المطرية.

كما شملت الحركة نقل الرائد محمد الظواهري من نظام قوات أمن لمعاون مباحث بقسم شرطة مدينة نصر ثان، كما تم نقل المقدم كريم البحيرى من رئيس مباحث قسم شرطة المطرية إلى رئيس مباحث قسم ثالث مدينة نصر، و الرائد إبراهيم عبد المنعم من قسم شرطة المعصرة لإدارة الطرق والمنافذ.