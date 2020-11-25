تكريم القضاء المصري.. اختيار المستشار عادل ماجد ضمن موسوعة النزاهة الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم نادي القضا ة، أن أكاديمية نورمبرج الدولية كرمت القضاء المصرى باختيار المستشار عادل ماجد، ضمن الموسوعة الدولية للنزاهة الدولية.

وذكر المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادي القضاة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن أكاديمية "نورمبرج" الدولية بألمانيا ومركز سياسات وبحوث القانون الدولي في بروكسل أعلنت اختيارها للمستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض ضمن قائمة الموسوعة الدولية للنزاهة القضائية.

جاء اختيار المستشار "ماجد" لتقديمه دراسة قيمة حول ثراء الشريعة الإسلامية بالأحكام والقواعد المتعلقة بالعمل القضائي وشروط تولي منصب القضاء.

وعرفت الدراسة مفاهيم النزاهة القضائية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية وامتداد هذا المفهوم لحياة القاضي الشخصية ومعاملاته اليومية.

وأكد النادي أن اختيار المستشار "ماجد" كنموذج من ضمن النماذج المشرفة التي يزخر بها القضاء المصري العريق ضمن هذه الموسوعة، تتويج لجهود كبيرة قام بها القاضي من خلال العديد من المؤلفات في مجال القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان.

وأوضح أن الجائزة تعد صفحة جديدة مشرقة تؤكد على نزاهة واستقلال القضاء المصري وأن النظام القضائي المصري بما يملكه من زخم تاريخي عظيم من المباديء القانونية والقضائية التي رسخها رجاله الشرفاء في أحكامهم العظيمة عبر تاريخ طويل سيظل أهم صور وسائل الانتصاف الفعالة في إرساء قيم العدل واحترام سيادة القانون.