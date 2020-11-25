شكرا لقرائتكم خبر عن فصل الكهرباء عن 3 قرى بقليوب الجمعة لعمل صيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة القليوبية، فصل التيار الكهربائي عن قرى طنان وصنافير والصباح بمدينة قليوب. وقال بيان صحفي الأربعاء، نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، إن فصل الكهرباء عن القرى المذكورة يبدأ يوم الجمعة المقبل من الساعة السادسة صباحا حتى الثامنة صباحا لإجراء أعمال الصيانة. الوضع في مصر

اصابات 113,742

تعافي 102,103

وفيات 6,573

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