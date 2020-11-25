شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال قافلة الهلال الأحمر المصري بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، إنه تم اليوم بدء أعمال القافلة الطبية التى تنظم بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، مشيرا إلى أن أعمال القافلة تستمر لمدة يومين بالمركز الطبي بحي الزهور بمدينة الخارجة.

وأكد أن القافلة تتضمن تخصصات، باطنة، جلدية، عظام وأطفال، وأنه سيتم توفير العلاج اللازم للمرضى بالمجان، وأنه تم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تزاحم المواطنين أثناء الكشف وتنظيم عملية الكشف والحرص على التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من وضع خطة لتغطية مراكز المحافظة الخمس بقوافل طبية بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين بكافة مناطق الوادى الجديد.