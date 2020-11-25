شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم موجه عام مادة الرياضيات ببورسعيد لبلوغها السن القانونية للمعاش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، نظيرة فراج، موجه عام مادة الرياضيات لبلوغها السن القانونية للمعاش وذلك بمكتبه بديوان المديرية بحضور قيادات التعليم.

وأثنى وكيل الوزارة على ما قدمته فراج من نجاحات على مدى مسيرتها المهنية خلال سنوات طويلة من العمل والجهد و على مجهوداتها فى تطوير توجيه مادة الرياضيات مقدما لها درعا تذكاريا.

وأضاف باهى أن هذا التكريم جاء للتأكيد على تعظيم دور المعلم وأن تعليم بورسعيد يثمن ويقدر أهمية وقيمة العلم ومكانة المعلمين والقيادات مشيرًا إلى الإعتزاز والإفتخار بالمهنة السامية مهنة الرسل والأنبياء متمنيا لها التوفيق الدائم فى حياتها القادمة.