شكرا لقرائتكم خبر عن غزيرة رعدية على بعض المناطق.. «الأرصاد» تعلن أماكن سقوط الأمطار حتى السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء خريطة تتضمن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غدٍ الخميس حتى السبت القادم 28 نوفمبر، وهي كالآتي:

يوم الخميس 26 نوفمبر 2020:

السواحل الشمالية: أمطار غزيرة رعدية على بعض المناطق من (الإسكندرية- رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (مطروح- السلوم).

الوجه البحري ومدن القناة: أمطار متوسطة إلى غزيرة، رعدية أحياناً على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية- الغربية - الشرقية - المنوفية -الإسماعيلية - السويس).

القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020:

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح – السلوم – رشيد- دمياط – بورسعيد – العريش – رفح).

الوجه البحري: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية- الغربية – الشرقية – المنوفية).

القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

يوم السبت 28 نوفمبر 2020:

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح – السلوم – رشيد – دمياط – بورسعيد – العريش – رفح).

شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية ) .

واختتم بيان الأرصاد بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، كما أنه يتم تحديث التنبؤات يومياً.