شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الأقصر» تستضيف مسؤولي برنامج «تترا» للدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر إن تنفيذ برنامج مشروع الحلول المتكاملة للمياه بالأقصر يأتى ضمن خطة الشركة القابضة لتحسين مستوى الخدمة والكفاءة ومواكبة التحول الرقمى وتقليل الفاقد من المياه، كما يستهدف المشروع تعزيز القدرات وتحسين الأداء التشغيلي والاستدامة المالية وتدارك المشكلات الطارئة وبحث الحلول المثلى لها.

وقال «يحيي»، أن شركة مياه الأقصر، استقبلت كل من جون هندرسون، مدير مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه، ومهدى هندية، مدير قسم المرافق والأصول، ومحمد على صبري، نائب مدير المشروع وبصحبتهم مديري العمل بالمكتب الإستشارى.

وأضاف أن ذلك يأتي ضمن عدد من ورش العمل استكمالاً لتنفيذ مشروع الحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وضمت الإجتماعات نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الأقصر ورؤساء القطاعات ومديري عام الإدارات لمناقشة خطة عمل السنة الثانية للمشروع والتي تتمثل في أربع محاور رئيسية وهي :- إدارة الأصول- جودة الخدمة- استرداد التكاليف- الكفاءة التشغيلية.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى استعادة التكلفة الكلية للتشغيل والصيانة والارتقاء بالكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي في إدارة الأصول، وأيضاً إلى زيادة نسب التحصيل وتقليل فاقد المياه بنسبة 22%، كما يساهم في تأهيل معامل المياه للحصول على شهادة الايزو 17025 وترشيد الطاقة وتوفير البرامج الإلكترونية وتطوير مؤشرات الأداء، واستعادة تكلفة الإحلال والتجديد بنسبة 50%، بما يساعد ذلك على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة .