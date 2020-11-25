شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح على منصب عميد كلية التجارة ببنها ٥ ديسمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة اختيار عمداء الكليات بجامعة بنها، برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، فتح باب التقدم لعمادة كلية التجارة، وذلك بدأ من يوم السبت الموافق ٥ دبسمبر المقبل، وحتى الخميس الموافق 10 من نفس الشهر.

وقال بيان صحفي الأربعاء، إنه على من يرغب في الترشح يقدم أوراقه بمقر الجامعة لدى نيفين مصطفى بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث يتم تقديم خمس نسخ من أصل و4 صور.

وتتضمن الأوراق طلب الترشح وبيان حالة رسمي من الكلية المختصة مشفوعًا بالسيرة الذاتية للمرشح، وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به، مُبينًا بها أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير، كما يلتزم بتقديم كل ماتطلبه منه لجنة الإشراف من مستندات لازمة للترشيح، ويؤشر على ملف التقدم من الموظف المختص بما يفيد ساعة وتاريخ التقديم ويسلم المرشح إيصالا بالاستلام مبينا فيه محتويات الملف وساعة وتاريخ استلامه وموقعاً من الموظف المختص.

وطالب البيان من يرغب في التقدم مراعاة الشروط والإجراءات وهي أن يكون المتقدم للترشح أستاذًا عاملاً بالكلية أو المعهد حال الترشح ولا يقبل ترشح المعار أو المنتدب كليًا إلا بعد تسلمه عمله بالكلية أو المعهد، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه إعتباره، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاءه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة، وألا يكون المرشح متولياً أي منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.

يذكر أنه سيتم فحص أوراق المتقدمين واستبعاد غير المستوفي للشروط القانونية للترشيح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه في محاضر أعمال اللجنة، ويعلن المستبعد خلال 48 ساعة وعلى اللجنة البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين أو تظلمات من المستبعدين خلال اسبوع من تاريخ تقديم التظلم أو الطعن.