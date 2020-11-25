شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنوفية» تعلن بدء تركيب قطع موفرة لترشيد الاستهلاك في 2400 دار للعبادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن بدء تنفيذ خطة ترشيد استهلاك المياه في دور العبادة على مستوى المحافظة، وذلك في إطار خطة إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك المياه في المحافظات، وتنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ استراتيجية دائمة لترشيد استهلاك المياه باستخدام القطع الموفرة ونشر الوعى المائي.

وأوضح أن الخطة تستهدف تركيب ما يقرب من 25 ألف قطعة موفرة بدور العبادة بالمحافظة، والتي تسهم في توفير 50% من الاستهلاك في المساجد الأهلية والكنائس حفاظاً على موارد الدولة وتوفير تكلفة استهلاك المياه، مشيرا إلى أنه يتم توفير القطع الموفرة للجمهور من خلال جميع مراكز خدمة العملاء بالشركة .

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة القطع الموفرة، تضم أعضاء من التوعية، والعقود والمشتريات، والقطاع الفني، بناءً على توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، كما تم عمل حصر لجميع المساجد الأهلية والكنائس بالمحافظة وطباعة بوسترات ذات تصميم موحد الهوية على مستوي الجمهورية عن ترشيد استهلاك المياه من خلال القطع الموفرة، ووضع خطة زمنية لتركيب القطع الموفرة على مستوي المحافظة.