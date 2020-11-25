شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة علي مدينة ملوي في المنيا.. والمحافظ يوجه باتخاذ الإجراءات الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت مدينة ملوي وعدة مناطق متفرقة بجنوب المنيا، سقوط أمطار خفيفة، في ظل التقلبات المناخية التي تشهدها البلاد. ووجه المحافظ، اللواء أسامة القاضي، رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية القروية، باتخاذ الإجراءات الوقائية، من وجود ماس كهربائي بأعمدة الإنارة، مشددا على تواصل أعمال الصيانة حفاظا علي أرواح المواطنين. الوضع في مصر

اصابات 113,742

تعافي 102,103

وفيات 6,573

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