شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة: لا تأثير على الحركة الجوية بسبب الطقس وخطة للتصدى للأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعد مطار القاهرة الدولي، بوضع إحراءات مكثفة لمواجهة موجة الطقس السيئ الذي تشهدها البلاد منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، للتعامل مع أجواء الشتاء دون التأثير علي حركة الملاحة الجوية، وذلك بناء تعليمات المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات، والمحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، استقرار حركة الملاحة الجوية فوق مطار القاهرة من إقلاع وهبوط الرحلات دون التأثر بموجة الأمطار، مشيرة إلى أن هناك حالة طوارئ داخل وخارج صالات المطار لتسهيل إجراءات الركاب من المسافرين والقادمين، وسط اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت المصادر، أنه منذ الساعات الأولي للتحذيرات الجوية من قبل هيئة الأرصاد، شكلت سلطات مطار القاهرة، لجنة للتعامل والتدخل السريع مع موجة الأمطار الغزيرة، وجرى تنسيق كلي ومتابعة باستمرار بين قطاعي العمليات والهندسي، لمراجعة جاهزية جميع المعدات الموجودة على المهبط والتأكد من صلاحيتها للتعامل في الأوقات الطارئة، فضلا عن التنسيق مع أبراج المراقبة للتعامل مع الرحلات القادمة إلى المطار والمغادرة منه أيضا في أوقات تدهور الرؤية فوق المطار.

َوأشارت المصادر، أن قطاع العمليات للعاملين وقالت مصادر بالنطار بانه تم الدفع ب90 عامل مدرب للتعامل مع الأمطارمنهم 60 بالباركات والشوارع والطرق المؤدية إلى المطار والباقى داخل الصالات الخاصة بالسفر والوصول

كما تم نشر العديد من العمال في أرض المهبط، وجه العاملين بتجنيب جميع المعدات الموجودة على المهبط وإعادة تنظيمها، لضمان عدم انزلاق أي منها في أوقات السيل والأمطار، فضلا عن التأكيد على جميع العاملين بالمهبط بضرورة الالتزام بارتداء الجواكيت الفوسفورية لسهولة الرؤية في أوقات الضباب والمطر الغزير، وسط تجهيز كامل لمعدات الشفط تحسبا لسحب أي تجمعات للمياة تتكون على أرض المهبط.

أما على مستوى العاملين خارج الصالات، حرصت سلطات المطار علي توفير بدل واقية من المطر داخل أرض المهبط وأمام الصالات وداخل الباركات بالتزامن مع تساقط الأمطار الغزيرة، وخاصة أمام صالات مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، تحت إشراف الملاح أشرف حافظ مدير المبنى.