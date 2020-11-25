شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات السيسي في قطاع الإسكان خلال 6 سنوات.. نصف مليون شقة لمحدودى الدخل (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت السنوات الأخيرة طفرات كبيرة ومتنوعة في العديد من القطاعات بعد سنوات من التراجع، كان على رأس تلك القطاعات، قطاع الإسكان والتنمية العمرانية.، حيث أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما بالغا بهذا القطاع نظرا لارتباطه مباشرة بالعديد من القطاعات الأخرى ومنها على سبيل المثال القطاع الاقتصادي والاجتماعي، ويرصد ”الخليج 365” من خلال الـ"فيديوجراف" التالى إنجازات الرئيس في قطاع الإسكان.

تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي وتطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة منذ 2014 وحتى الآن.

مشروعات الإسكان الاجتماعي: تم تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية بتكلفة 51 مليار جنيه.

"مشروع دار مصر" تم الانتهاء من تنفيذ 41.424 وحدة بتكلفة 31 مليار جنيه.

"مشروع جنة" تم الانتهاء من تنفيذ 4032 وحدة بتكلفة 1.6 مليار جنيه.

"مشروع سكن مصر" تم الانتهاء من تنفيذ 2232 وحدة بتكلفة 670 مليون جنيه.

"تطوير العشوائيات" تم تطوير 165.958 ألف وحدة في 298 منطقة بتكلفة 41 مليار جنيه.

"المناطق غير المخططة" تم تطوير 53 منطقة وجار 17 منطقة أخرى بتكلفة إجمالية 318 مليار جنيه.، بالإضافة إلى تنفيذ جيل من المدن الجديدة وهى مدن الجيل الرابع وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.، وجار تنفيذ مدينة العلمين الجديدة لتكون من أهم المدن المطلة على البحر المتوسط.الانتهاء من تنفيذ 1920 وحدة بالإسكان الاجتماعي المميز بجانب عددا من المدن الجديدة الأخرى التي تم انشاؤها.

الانتهاء من الأعمال الانشائية لـ 54 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية تصرع على المجارى المائية القريبة من نهر النيل بالصعيد بتكلفة 8.9 مليار جنيه.

تم الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي لـ 703 قرية بتكلفة 5.6 مليار جنيه.

طرح 328 ألف قطعة أرض لمختلف شرائح المجتمع الراغبة في تملك مسكنهم الخاص خلال الفترة من 2014 حتى 2020.