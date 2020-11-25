شكرا لقرائتكم خبر عن شارك بتوقعاتك لتشكيل النادى الأهلى في مباراة نهائي القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من أكثر من 100 عام أصبحت متعة المصريين هو تشجيع الفرق الرياضية المختلفة، ورغم تعددها إلا أن لمشجعى الأهلى والزمالك طابع خاص وأسلوب مختلف يتطور بتوافد أجيال جديدة من المشجعين.





وفى دقات الساعة 9 مساء يوم الجمعة القادمة يلتقى الفريقان الأهلى والزمالك في نهائي دورى أبطال أفريقيا، ويدعو الخليج 365 قراءه للمشاركة بتوقعاتك لتشكيل فريق النادى الأهلى ليوم الجمعة في مباراة نهائي القرن وذلك من خلال إرسال توقعاتك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر رسائل صفحة "فيس بوك" الخاصة باليوم السابع