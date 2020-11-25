"مصر للطيران" تسيِّر 49 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، اليوم الأربعاء، إن الشركة ستسيِّر رحلاتها غدًا إلى 49 وجهة دولية؛ تنقل على متنها ما يقرب من 5 آلاف راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر بشركة "مصر للطيران" أن الشركة سوف تسيِّر رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (دبي، أبوظبي، إسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، الرياض، أكرا، جدة، أنجامينا، تونس، لاجوس، أبوجا، الدمام، لندن، موسكو، باريس، نيويورك، بغداد، المدينة المنورة، عمان، مسقط، أديس أبابا، جوهانسبرج)، و٩ رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا)، و٥ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5 آلاف راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.