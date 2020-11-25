"القوى العاملة" تطمئن على أحوال 2000 مصري بإحدى الشركات السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إن الدكتور إيهاب عبد الحميد قنصل مصر في الرياض، اطمأن على أحوال 2000 موظف مصري يعملون في 477 فرعا للشركة العربية للعود داخل المملكة العربية السعودية، خلال الزيارة التي قام بها بدعوى من الشركة بالرياض.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير القوي العاملة محمد سعفان، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض.

والتقى القنصل العام المصري ، ونائبه أحمد يوسف، والملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي، والملحق العمالي كريم ابو السعود، الشيخ عمر بن عبد العزيز الجاسر رئيس مجلس إدارة شركة العربية للعود بمقرها بحي السليمانية، حيث تعتبر الشركة رائدة في صناعة العطور وتمتلك أكثر من 900 فرع حول العالم، منها 47 فرعا في مصر.

وتناول اللقاء بحث المشاريع التنموية للشركة وطرح فكرة الاستثمار في مصر عن طريق إنشاء مصنع للعطور في إحدى المناطق الصناعية الاستثمارية.

عرض القنصل العام كافة المزايا التي ستحصل عليها الشركة بمجرد البدء في الاستثمار في مصر ، وبصفة خاصة في ظل النهضة الاقتصادية والنمو الاقتصادي الذي تمر بها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تم إلقاء الضوء على أهمية وكفاءة العامل المصري ودوره ومكانته المتميزة في التحول الاقتصادي الذي تمر به المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد.

وفي نفس السياق، أشار مدير الموارد البشرية، إلى أن عدد العاملين المصريين في الشركة يتخطى كافة أعداد العاملين من الجاليات الأخرى، حيث يصل في كافة فروعها أكثر من 2000 عامل مصري يعملون في 477 فرعاً داخل المملكة.

وفي ختام اللقاء، تفقد الجميع، مصنعي المواد الخام، والتعبئة والتغليف، فضلا عن مستودعات التخزين للشركة، وتم الالتقاء بالعمالة المصرية لمتابعة أحوالهم وتحفيزهم على العمل وإشعارهم بوجود القيادة دائماً خلفهم لمؤازرتهم وتقديم كافة المساعدات الممكنة.

حضر اللقاء مدير الإنتاج عادل الباهر، ومدير العلاقات العامة ماجد العبيان.

