رجال الشرطة يواصلون جهودهم في مواجهة تداعيات الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اعتمدت وزارة الداخلية العديد من الإجراءات الاستباقية للمساهمة في مواجهة احتمالات تعرض البلاد لموجة الطقس السيئ من خلال رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وتجهيز المعدات والأطقم والقوات اللازمة للحد من الآثار السلبية لهطول الأمطار وتقديم العون والمساعدة للمواطنين والتدخل الفوري في كافة المواقف الطارئة.

وفي هذا الإطار فقد جسدت الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن الإسكندرية ومطروح مشاهد إنسانية ترجمت معانى الوفاء بالواجب وبذل قصارى الجهد في أداء الرسالة الأمنية، ولم يقتصر الأمر عند هاتين المديريتين بل امتدت الجهود الأمنية في شتى مديريات الأمن .

ولم يقف دور رجال الشرطة عند حد تسيير الحركة المرورية بل امتد دورهم إلى المساهمة في إزالة تجمعات المياه، من خلال السيارات التابعة لقوات الحماية المدنية وتزامن ذلك مع خطة مرورية مُحكمة اضطلعت إدارات المرور على مستوى مديريات الأمن لا سيما المحافظات التي تتعرض لهطول الأمطار وموجة الطقس السيئ على تنفيذها، وكذا من خلال تكثيف الخدمات المرورية على المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظات، ونشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعي لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم.

إضافة إلى نشر العلامات والإرشادات المرورية لحث المواطنين على توخى الحذر حتى الوصول لمنازلهم سالمين، إلى جانب المتابعة المستمرة لحركة السيارات على الطرق من خلال غرف العمليات الكائنة بإدارات المرور وغرفة العمليات المركزية بالإدارة العامة للمرور وكذا من خلال الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، لرصد أية كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية لرفع أي معوقات مرورية .

وقد لاقى التواجد الفعال لأجهزة وزارة الداخلية وتكاتف جهود رجال الشرطة لتأمين الأرواح والممتلكات من خلال سرعة الانتقال والتجاوب مع البلاغات استحسان ورضا المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود الأمنية.