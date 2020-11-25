الداخلية: ضبط هارب من حبل المشنقة وآخر من سداد 16 مليون جنيه بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، من ضبط عاطل، مقيم بمحافظة المنيا مطلوب للتنفيذ عليه في قضية "قتل عمد" محكوم عليه فيها بالإعدام، خلال حملة لتنفيذ الأحكام وملاحقة وضبط المتهمين الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

ونجحت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون، في ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل (مطلوب للتنفيذ عليه في قضيتي "مباني" بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت قرابة 16 مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها ارتفاع معدلات تنفيذ الأحكام وملاحقة وضبط المتهمين الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.