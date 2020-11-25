محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من رصد ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن صورة لعدد 5 أشخاص يحملون إحدى اللافتات تحمل عبارات خادشه للحياء العام.
وعلى الفور تم تحديد وضبط القائم على نشر الصورة واثنين آخرين من المتواجدين بها، وبالفحص تبين أن أحدهم سبق اتهامه في قضية انضمام لجماعة إرهابية.
وبمواجهتهم أقروا بانضمامهم لإحدى روابط "الألتراس" وأن الغرض من الصورة هو دعوة زملائهم في الرابطة يوم الجمعة الموافق 27 الجاري، لمشاهدة مباراة كرة قدم بإحدى المقاهي بدائرة قسم شرطة 15 مايو.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثيف الجهود لتحديد وضبط باقي المتواجدين بالصورة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن يكشف ملابسات صورة متداولة على "فيس بوك" تحمل عبارات خادشه للحياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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