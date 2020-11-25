الأمن يكشف ملابسات صورة متداولة على "فيس بوك" تحمل عبارات خادشه للحياء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من رصد ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن صورة لعدد 5 أشخاص يحملون إحدى اللافتات تحمل عبارات خادشه للحياء العام.

وعلى الفور تم تحديد وضبط القائم على نشر الصورة واثنين آخرين من المتواجدين بها، وبالفحص تبين أن أحدهم سبق اتهامه في قضية انضمام لجماعة إرهابية.

وبمواجهتهم أقروا بانضمامهم لإحدى روابط "الألتراس" وأن الغرض من الصورة هو دعوة زملائهم في الرابطة يوم الجمعة الموافق 27 الجاري، لمشاهدة مباراة كرة قدم بإحدى المقاهي بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثيف الجهود لتحديد وضبط باقي المتواجدين بالصورة.