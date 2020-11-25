بعد 3 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المحال التجارية في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة المحال التجارية. كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام أربعة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المتاجر بأسلوب "كسر القفل". عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 حوادث سرقة متاجر بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية " صاحب متجر للأجهزة الإلكترونية كائن بدائرة قسم شرطة الموسكي، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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