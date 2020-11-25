ضبط هيروين بحوزة عنصرين إجراميين في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والأمن العام)، ومشاركة مديرية أمن الإسكندرية من ضبط ( 2 قالب أسطواني لمخدر الهيروين، وكمية لذات المخدر - مبلغ مالي - 3 هاتف محمول - سلاح أبيض - ميزان )، بحوزة (عنصرين إجراميين، مقيمان بالإسكندرية، لهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.