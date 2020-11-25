الداخلية تستخرج بطاقة الرقم القومي لمواطنين بمنازلهم -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأحوال المدنية، بتلبية التماس 4 حالات إنسانية من (كبار السن وغير القادرين على الحركة، وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الصحية الحرجة)، وتقديم المساعدة لهم في استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم.

وتم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بمحال إقامتهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم وتسليمها لهم.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني، وحرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.