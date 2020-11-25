شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرشيف الإلكتروني».. مشروع وزارة العدل لحفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت وزارة العدل في الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، الذي أقيم خلال الفترة من 22 حتى 25 نوفمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعديد من المشروعات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة.

وتضمن جناح وزارة العدل بالمعرض عرض أحدث المشروعات، والتي من بينها مشروع «الأرشيف الإلكتروني» ويهدف إلى حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًا، من خلال عمليات المسح الضوئي لحفظها مع إتاحة آليات بحث رقمية واسعة وسريعة، واستخراج نسخ من المستندات من خلال البحث بالرقم القومي أو الاسم أو رقم الدعوى.

وتضمن أهداف المشروع، حفظ الوثائق من التلف والعبث والفقد لمدد طويلة بأقل تكلفة، وإتاحة إجراء عمليات استرجاع الوثائق، وصغر مساحة التخزين، وسرعة تحديث المعلومات والملفات، ورفع مستوى سرية نظم الحفظ، وتقديم خدمات أفضل للتيسير على المواطنين، والحد من الفساد الإداري، وتيسير وصول المواطنين لحقوقهم.

ويشمل المشروع جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وعددها 8 محاكم، بالإضافة إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإجمالي 110 ألف قضية، بواقع 8 ملايين ورقة، والعمل جارٍ على توسيع نطاق عمل المشروع في قطاعات الوزارة، وكافة محاكم الجمهورية، وهو ما يتوقع معه معالجة ما يجاوز 2 مليار ورقة.