شكرا لقرائتكم خبر عن «مترو الأنفاق»: حركة القطارات بالخطوط الثلاثة تعمل بانتظام وبكامل طاقتها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، اليوم الأربعاء، توقف حركة القطارات بالخط الأول لسوء الأحوال الجوية، مؤكدة على أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة تعمل بانتظام وبكامل طاقتها.
وأكدت الشركة في بيانها، أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة، وأن حركة مترو الأنفاق بخطوط المترو الثلاثة تعمل بانتظام في الاتجاهين، ولا يوجد بها أي أعطال أو توقف.
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