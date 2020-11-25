شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بالتواجد في الشوارع بسبب الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم، جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بالتواجد بالشوارع خلال اليومين القادمين تحسبًا لسقوط الامطار وللتأكد من قيام بالوعات الامطار بتصريف المياه والتعامل مع الشكاوى التي ترد بأماكن تجمع المياه وازالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ ورئيسي شركتي المياه والصرف الصحي لمتابعة الاستعدادات لموجة الأمطار المتوقعة طبقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

كما شدد المحافظ، على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق لشفط أي تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط

وأضاف «عبدالعال»، أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها.

وكانت محافظة القاهرة قد تعرضت لموجة من سقوط الأمطار تسببت في تجمعات مياه في أماكن متفرقة تم التعامل مهما من قبل الأجهزة المعنية بذلك.