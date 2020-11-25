شكرا لقرائتكم خبر عن «إدارة ملفات القضايا المدنية».. منظومة لتطوير دورات العمل الخاصة بالمحاكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت وزارة العدل في الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، الذي أقيم خلال الفترة من 22 حتى 25 نوفمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعديد من المشروعات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة.

وتضمن جناح وزارة العدل بالمعرض عرض أحدث المشروعات، والتي من بينها منظومة «إدارة ملفات القضايا المدنية»، ويهدف المشروع الذي ينفذ من خلال بروتوكول للتعاون مبرم ما بين وزارتي العدل والاتصالات، إلى تطوير دورات العمل الخاصة بالمحاكم المدنية، من خلال عدة إجراءات تتمثل في تطوير البرامج المستخدمة في إيداع صحف الدعاوى المدنية، والبدء في بناء مستودع للبيانات الخاصة بكافة القضايا داخل جميع المحاكم، والبدء في بناء مستودع للبيانات الخاصة بالمواطنين من خلال تطبيقات مخصصة لمنظومة العدالة.

وينفذ المشروع في 136 محكمة على مستوى الجمهورية، تغطي أعمال المحاكم المدنية، ومحاكم الأسرة، والمحاكم الاقتصادية، ويتضمن أرشيفًا إلكترونيًا يضم صورًا لملايين المستندات.

ويعمل المشروع من خلال تسجيل بيانات الدعوى ومعالجة مستنداتها بمسحها ضوئيًا حتى الحكم فيها، فضلًا عن تحديد الدائرة المختصة، وكذلك الجلسة المحددة لنظر الدعوى بطريقة آلية، كما يتيح لموظفي المكتب الأمامي تقدير الرسوم آليًا، وإثبات سدادها مع الربط بأقلام المطالبة والودائع، وعرض رول المحكمة من خلالها عبر شاشة عرض إلكترونية.

ويتيح المشروع تقديم خدمات الاستعلام عن القضايا، والاطلاع على القضايا ومستنداتها، واستخراج الشهادات والأحكام وصور المستندات، وتوفر إحصاءات وتقارير دعم اتخاذ القرار وقياس معدلات الإنجاز.