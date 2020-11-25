شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أماكن التسجيل في منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب دكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية المواطنيين بسرعة التسجيل في منظومة التأمين الصحى الشامل الذي تستعد المحافظة لتطبيقه قريبا بعد افتتاح مجمع الاسماعيلية الطبى.

وقال ان على المواطن ان يقوم بتسجيل بياناته في اقرب مركز طبى أو وحدة صحية أو مكتب صحة تابع له. وأشار إلى ان التسجيل بصورة بطاقة الرقم القومى وايصال كهرباء أو غاز أو مياه والاطفال بصورة شهادة ميلاد حديثة لمن هو تحت السن أو بطاقة رقم قومى لافتا إلى ان التسجيل مجانى ولكل المواطنين

ودعا جميع مواطني محافظة الاسماعيلية للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال فتح الملفات العائلية واجراء الفحص الطبي الشامل لجميع افراد الاسرة من خلال ١٥ وحدة ومركز طب اسرة في جميع انحاء المحافظة وهي

مركز طب اسرة الشهداء

مركز طب اسرة حي السلام

مركز طب اسرة المستقبل

وحدة طب اسرة الكيلو ٢

وحدة طب اسرة الكيلو ١١

وحدة طب اسرة عين غصين

مركز فايد

مركز طب اسرة فايد

وحدة طب اسرة السعيدية

مركز ابو صوير

وحدة طب اسرة السبع ابار شرقية

وحدة طب اسرة المنايف

مركز القصاصين

مركز طب اسرة المحسمة القديمة

مركز التل الكبير

مركز طب اسرة التل الكبير

وحدة طب اسرة السلام والمحطة

وحدة طب اسرة العهدة

مركز القنطرة غرب

وحدة طب اسرة الرياح