شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتابع إزالات عزبة الهجانة لتنفيذ محور الوفاء والأمل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في إطار مشروعات الطرق الكبرى التي تشهدها العاصمة، تابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اليوم إزالة ١٢ عقار باجمالي 28 اسرة لتنفيذ محور الوفاء والامل الذي يبدأ من طريق الشهيد مروراً بمنطقة سوق السيارات وداخل عزبة الهجانة حتي طريق السويس، وتقوم المحافظة حالياً بإزالة كافة التعارضات والإشغالات والتي تنفذها المنطقة المركزية للقوات المسلحة لربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس.
كما تابع المحافظ نقل السكان وتسكين الأسر في مدينة أهالينا في مساكن مؤسسة وذلك في اطار التتسيق بين اجهزة المنطقة الشرقية وحكمدار العاصمة ومدير الأمن والقيادات الأمنية.
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