شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد المنتدى الإقليمي الخامس لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد المنتدى الإقليمي الخامس للاتحاد من اجل المتوسط (UfM) افتراضيا في 27 نوفمبر في إطار الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لعملية برشلونة .

وسيجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء، في الاتحاد من أجل المتوسط، خلال المنتدى الذي يتشارك رئاسته الممثل الأعلى للشؤون الخارجية، والأمن بالاتحاد الأوروبي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي وذلك في ضيافة وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، أرانتشا كونثاليث لايا والأمين العام للاتحاد من اجل المتوسط، ناصر كامل.

وسيمثل المنتدى فرصة لتقييم ما تم تحقيقه خلال ربع قرن من الحوار والتعاون وكذلك التفكير في مستقبل الشراكة الأوروبية المتوسطية مع مراعاة تداعيات جائحة كوفيد-19، وأثرها على النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي. وسيسبق الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط في 26 نوفمبر، اجتماع وزاري بين الاتحاد الأوروبي وجوار الجنوب من أجل شراكة متجددة.

فيما سيعقد مؤتمر افتراضي للمجتمع المدني في 25 نوفمبر تحت عنوان «مستقبل المجتمع المدني يوروميد+25» لعرض المبادرات والمشاريع الناجحة للفاعلين المعنيين التي تعزز التعاون الأورومتوسطي على الأرض.

كما سيتضمن المؤتمر ملاحظات تمهيدية يلقيها أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، وناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وكلمة افتتاحية لوداد بوشماوي الحائزة على جائزة نوبل للسلام في 2015.