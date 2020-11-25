شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة بني سويف يُكرم هيئة التدريس بعد اختيارهم ضمن أفضل 2% عالميًا في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرم مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، في جلسته رقم 190 أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الذين تم اختيارهم ضمن أفضل 2% من العلماء عالميًا لعام 2020 طبقا لدراسة جامعة ستانفورد.

وأعرب الدكتور منصور حسن، عن سعادته الغامرة وفخره بأبناء الجامعة الذين رفعوا اسم الجامعة وأسهموا في رفع تصنيفها عالميًا، وهم: الدكتور أيمن معوض محمود عبدالباسط، والدكتور عرفة حسين على، والدكتور حسين عبدالرحمن السيد، بكلية العلوم، والدكتور حسام محمد زوبعة، بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور محمد إمام عبدالمبدئ، بكلية الصيدلة، كما وجه التقدير لروح الراحل الدكتور على البحرواي، ووجه التحية لأبناء الجامعة المتواجدين خارج البلاد في مهام علمية.

وأكد على أن هذا التكريم يأتي تعبيرًا عن مدى تقدير الجامعة واهتمامها بالعلم والعلماء، كما وجه بضرورة مساهمتهم بالمجلس البحثي والاستفادة من خبراتهم في الجامعة الأهلية.

وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، أكد الدكتور رئيس جامعة بني سويف أنه سيتم تجهيز معامل بنفس كفاءة معامل الجامعات الأجنبية لتوفير المناخ الملائم للعلماء العائدين من البعثات والمهمات العلمية للاستفادة من خبراتهم بما يعود بالنفع على المجتمع المحلي والدولة ككل.