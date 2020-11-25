شكرا لقرائتكم خبر عن محامى زوج نانسى عجرم عن إدانة فادى الهاشم: كنا نتوقع حكماً آخر والان مع تفاصيل الخبر
وتنص المادة 547 أنه: "من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر".
وأشارت التقارير إلى أن قاضي التحقيق أدان الهاشم بجناية القتل، وأُحيل الملف إلى محكمة الجنايات.
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