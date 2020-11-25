شكرا لقرائتكم خبر عن محطة "بنبان" للطاقة الشمسية تحصل على جائزة التميز الحكومى العربية لأفضل مشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن مشروع بنبان بمحافظة أسوان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية حصل على جائزة التميز الحكومى العربية فى دورتها الأولى كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية، موكدا أنه يطلق على مجمع بنبان الشمسى عاصمة العالم للطاقة الشمسية.

وأضاف حمزة أن منطقة بنبان بمحافظة أسوان أصبحت يطلق عليها عاصمة العالم للطاقة الشمسية لكونها تضم أكبر تجمع لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والتى يبلغ عددها 40 محطة بقدرة 1465 ميجا وات، الخليج 365 يرصد لقراءه كل ما يريد معرفته عن عاصمة العالم للطاقة الشمسية فى 7 معلومات:-

1 - يضم الموقع 40 محطة شمسية لتوليد الكهرباء تحت الإنشاء.

2- تبلغ قدرة كل محطة 50 ميجا وات.

3- تم إنشاء محطات المحولات من النوع المعزولة بالغاز gis بالكامل لأول مرة في مصر.

4- يتم توفير الوقود في فترة تشغيل المحطات الشمسية.

5-الاستفادة من الطاقة المتجددة النظيفة.

6- يعد أكبر تجمع لمحطات طاقة شمسية بنظام الخلايا الفولطية بدون تخزين على مستوى العالم.

7- تدريب وتشغيل وخلق فرص العمل أثناء فترة تنفيذ المشروع وبعد التشغيل التجاري لمحطات المستثمرين.