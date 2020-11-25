شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الأزهر تحتفل بتخريج الدفعة الثانية لأئمة" نيجيريا‎" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎احتفلت أكاديمية الأزهر ‏العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، اليوم الأربعاء، بتخريج الدفعة الثانية في دورة "إعداد الداعية المعاصر" ‏بمقر الأكاديمية، والتي استمرت لمدة شهرين، بمشاركة (36) إمامًا من دولة نيجيريا‎.‎

قال الدكتور حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، إن الأزهر يحرص على سلامة الأئمة والوعاظ الوافدين، ‏في ظل انتشار فيروس "كورونا"، موضحا أن الأكاديمية قد اعتمدت آلية "التدريب والتعلم عن بعد" في ‏الدورات الحالية والمقبلة، وذلك من خلال إنشاء عدد من الفصول والمجموعات الافتراضية، وعقد عدد ‏من "الورش التدريبية" الافتراضية، من خلال الجمع بين نوعي التدريب عن بعد بنوعيه المتزامن وغير ‏المتزامن‎.‎

وأوضح الدكتور الصغير، أنَّ هذه الدورات تأتي في ظل توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ‏شيخ الأزهر الشريف، بأهمية العمل على رفع كفاءة الأئمة والوعاظ الوافدين، ليكونوا على دراية كاملة ‏بأهم القضايا التي تواكب التطورات التكنولوجية والعلمية المعاصرة، من خلال العديد من البرامج التدريبية ‏التي درسوها داخل الأكاديمية، مشيرًا إلى أن هذه الدورة اشتملت على عدد من القضايا المتنوعة، ما ‏بين قضايا (عقائدية، فقهية، فكرية، تربوية، اقتصادية، طبية ، سلوكية) والتي تهدف في مجملها إلى تأهيل ‏الدعاة للحديث عن القضايا المثارة بفكر مستنير، وتدريبهم على التواصل الفعال، لتحقيق أكبر قدر من ‏التأثير الإيجابي في الجماهير، ومحاربة التطرف والتشدد، وتصحيح المفاهيم الخاطئة بالمجتمعات‎. ‎

من جهتهم، أعرب ممثلون عن أئمة نيجيريا، عن خالص شكرهم وتقديرهم لفضيلة الإمام الأكبر، ‏وللقائمين على أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، موضحين أن الأكاديمية تقوم بجهود ‏كبيرة في خدمة الدعوة الإسلامية، ونشر تعاليم الإسلام السمحة في شتّى بقاع الأرض، مؤكدين أنهم ‏سيعملون بكل جهدهم لتطبيق ما تعلموه في هذه الدورة في ساحة الدعوة تطبيقًا عمليًّا.‏