أكاديمية الأزهر تحتفل بتخريج الدفعة الثانية لأئمة" نيجيريا‎"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، اليوم الأربعاء، بتخريج الدفعة الثانية في دورة "إعداد الداعية المعاصر" بمقر الأكاديمية، والتي استمرت لمدة شهرين، بمشاركة (36) إمامًا من دولة نيجيريا.
قال الدكتور حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، إن الأزهر يحرص على سلامة الأئمة والوعاظ الوافدين، في ظل انتشار فيروس "كورونا"، موضحا أن الأكاديمية قد اعتمدت آلية "التدريب والتعلم عن بعد" في الدورات الحالية والمقبلة، وذلك من خلال إنشاء عدد من الفصول والمجموعات الافتراضية، وعقد عدد من "الورش التدريبية" الافتراضية، من خلال الجمع بين نوعي التدريب عن بعد بنوعيه المتزامن وغير المتزامن.
وأوضح الدكتور الصغير، أنَّ هذه الدورات تأتي في ظل توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأهمية العمل على رفع كفاءة الأئمة والوعاظ الوافدين، ليكونوا على دراية كاملة بأهم القضايا التي تواكب التطورات التكنولوجية والعلمية المعاصرة، من خلال العديد من البرامج التدريبية التي درسوها داخل الأكاديمية، مشيرًا إلى أن هذه الدورة اشتملت على عدد من القضايا المتنوعة، ما بين قضايا (عقائدية، فقهية، فكرية، تربوية، اقتصادية، طبية ، سلوكية) والتي تهدف في مجملها إلى تأهيل الدعاة للحديث عن القضايا المثارة بفكر مستنير، وتدريبهم على التواصل الفعال، لتحقيق أكبر قدر من التأثير الإيجابي في الجماهير، ومحاربة التطرف والتشدد، وتصحيح المفاهيم الخاطئة بالمجتمعات.
من جهتهم، أعرب ممثلون عن أئمة نيجيريا، عن خالص شكرهم وتقديرهم لفضيلة الإمام الأكبر، وللقائمين على أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، موضحين أن الأكاديمية تقوم بجهود كبيرة في خدمة الدعوة الإسلامية، ونشر تعاليم الإسلام السمحة في شتّى بقاع الأرض، مؤكدين أنهم سيعملون بكل جهدهم لتطبيق ما تعلموه في هذه الدورة في ساحة الدعوة تطبيقًا عمليًّا.
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