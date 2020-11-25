شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصيادلة تقدم بلاغا ضد 8 تطبيقات ومواقع تبيع أدوية عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النقابة العامة للصيادلة، إنه استمرارا لحملاتها ضد التطبيقات والمواقع الإلكترونية التى تبيع أدوية عبر الإنترنت، فقد تقدمت النقابة ببلاغ فى جهاز حماية المستهلك قسم مكافحة جرائم الإنترنت حمل رقم2059006، وذلك ضد 8 تطبيقات لبيع أدوية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، إضافة إلى أنه سبق تقديم بلاغ آخر حمل رقم 2024728 ضد تطبيق "صيدليتى"، وذلك لمخالفتهم للقانون.

وأوضحت نقابة الصيادلة، أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار سعى النقابة الدائم للقضاء على هذه التطبيقات وملاحقتها قانونياً، حيث انها كيانات تعمل بلا ضوابط ولا قواعد رقابية أو مهنية وبالتالي لا يمكن محاسبتها في حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصري.

وأكدت النقابة على مخالفة تلك التطبيقات لعدة قوانين ولوائح منظمة للعمل بالمهنة أبرزها أولاً :قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فى المواد رقم (37) ، و 75، و18، ثانياً: قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، ثالثاً: مخالفة اللائحة التنفيذية لسنة 1970 "لائحة آداب المهنة" بالمادة (3)، رابعاً : قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.