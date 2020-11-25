شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: مستمرون فى تطبيق قرار ارتداء الكمامات بالتعاون مع الشرطة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة المترو استمرارها فى تطبيق قرار ارتداء الكمامات خلال استقلال خطوط المترو بالاشتراك مع شرطة المترو، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأعلنت شركة المترو السبت الماضى بدء تنفيذ قرار منع دخول المحطات أو استقلال خطوطه بدون ارتداء كمامات وتفعيل غرامة تصل إلى 4 آلاف جنيه ضمن الإجراءات الوقايئة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأذاعت شركة المترو عبر الإذاعات الداخلية بالمحطات أنها ستطبق غرامة تصل إلى 4 آلاف جنيه على الركاب المخالفين لقرار ارتداء الكمامة، مناشدة الركاب الإلتزام بالقرار حفاظا على سلامتهم.

وشددت شركة المترو على عامليها منع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء كمامات طبية، وذلك بالاشتراك مع شرطة المترو، مع تغريم المخالف بشكل فورى أو تحرير محضر شرطة ضده، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا .

واستمرت شركة المترو فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.

