شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يشارك فى افتتاح أعمال الدورة الـ12 للمجلس الوزارى العربى للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020 في أعمال الدورة (12) للمجلس الوزاري العربي للمياه عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي هذا الإطار، صرح مصدر مسئول بالأمانة العامة، بأن أحمد أبو الغيط أشار في كلمته الافتتاحية إلى أهمية موضوع المياه باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، ولفت إلى ارتباطه الوثيق بالأمن الغذائي للدول العربية، التي بسبب شح المياه فيها، تضطر إلى استيراد نصف ما تحتاجه لتغطية حاجاتها الغذائية الأساسية.

وفي هذا السياق، شكر أحمد أبو الغيط المجلس على حرصه لتنفيذ قرارات المجلس الوزاري العربي المشترك لوزراء المياه والزراعة، واعتبر هذا العمل المشترك نموذجاً جيداً لمعالجة المواضيع المشتركة بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة.

وأوضح المصدر أن الأمين العام شدد على أهمية التعاون والتنسيق المشترك لاقتسام المياه العابرة للحدود، وحذّر من الإجراءات الأحادية وانتهاج سياسة الابتزاز المائي لدول الجوار، داعياً إلى تبني لغة الحلول الوسط والإدراك المتبادل لحاجات كل طرف.

وحول سرقة إسرائيل للمياه الفلسطينية، نبّه أبو الغيط إلى خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال من الاستمرار في سرقة الموارد الفلسطينية، مؤكداً أن المياه واحدة من قضايا الحل النهائي، وأشاد في هذا الصدد بالتقرير الفني الجيد الذي أعدته دولة فلسطين حول تأثير سياسة ضم الأراضي الفلسطينية على مصادر المياه.

واختتم المصدر بأن أبو الغيط رأى في تأجيل عقد المنتدى العالمي التاسع للمياه بالسنغال إلى غاية 2022، فرصة سانحة يتعين على الجانب العربي اغتنامها لضمان مشاركة عربية فعالة في هذا الحدث العالمي الهام.