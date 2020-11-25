شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بسرعة صرف منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة في الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل. وقالت الصفحة الرسمة لوزارة الدولة للإعلام، إنه تم تكليف وزير المالية بتوفير التمويل اللازم لعملية الصرف، على أن يتم التنسيق مع وزير الاتصالات لإرسال الرسائل النصية للمستفيدين، وسرعة تحديد موعد لصرف المنحة لهم، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر . الوضع في مصر

اصابات 113,742

تعافي 102,103

وفيات 6,573

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