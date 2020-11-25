شكرا لقرائتكم خبر عن منصور حسن: نتطلع لمشروع قانون للجامعة الأهلية واستحداث برامج تواكب سوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بمشروع قانون جديد للجامعة الأهلية، واستحداث برامج بينية متميزة تواكب سوق العمل، جاء ذلك خلال ترأسه مجلس الجامعة رقم 190، المنعقد صباح اليوم.

وأكد رئيس الجامعة، على أهمية وضع قانون خاص للجامعة الأهلية، خاصة وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا لهذا المشروع، لافتا إلى أن القانون الجديد سيعطى دفعة قوية ونقلة نوعية لمنظومة التعليم سواء الحكومية أو الخاصة، معلنا عن رغبته في أن تقدم الجامعات الأهلية برامج تعليمية جديدة ومبتكرة غير نمطية تواكب سوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.

وقال رئيس الجامعة انه تقرر تخصيص مساحة 42 فدانا لإنشاء الجامعة الأهلية لتتضمن المرحلة الأولى كليات الطب البشري، والعلاج الطبيعي، والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، والعلوم الإدارية الرقمية، واللغات والعلوم الإنسانية، وكلية الإعلام الرقمي وفنون الاتصال، وكلية تنمية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية متطورة.