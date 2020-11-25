شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار عامود إنارة في الإسكندرية بسبب الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انهار عامود إنارة في شارع لافيزون، بمنطقة بولكلي، قسم الرمل أول بسبب موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها محافظة الإسكندرية، منذ مساء أمس ومستمرة حتى الآن.

وتدخل الحي فورًا لإزالة العامود، ولم تحدث إصابات بين المواطنين، إلا أنه سقط على أحد العقارات المجاورة له.

يذكر أن المحافظة تتعرض لموجة من الطقس السيئ في إطار نوة باقي المكنسة، والتي يصاحبها أمطار غزيرة تسببت في غرق معظم شوارع المحافظة وانهيار أجزاء من عقارات في عدة مناطق بالمحافظة.