شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة قناة السويس يبحث إجراءات الوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد مجلس جامعة قناة السويس اجتماعه الأسبوعى بقاعة الاجتماعات الكبرى بالجامعة برئاسة دكتور أحمد زكى، رئيس الجامعة وحضور عمداء الكليات بالجامعة. بحث المجلس أجندة العمل الأسبوعى والخطط التعليمية التي تنفذها الجامعة والأنشطة الطلابية والإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا والسيناريوهات المحتملة لأى تطورات مستقبلية في الموجة الثانية من كورونا. وشدد دكتور أحمد زكى خلال الاجتماع على التواجد الميدانى بين الطلاب والطالبات للتأكيد على التزامهم بالإجراءات الاحترازية بالتوازى مع توقيع العقوبات على المخالفين. ووجه رئيس الجامعة بالاستعداد لبرامج التعليم عن بعد والتعليم الإلكترونى الطبق حاليا في بعض المقررات الجامعية وإمكانية تعميمه فور وقوع أي تطورات للموجهة الثانية أو أي تعليمات من المجلس الأعلى للجامعات أو التعليم العالى، مؤكدا أن وزير التعليم العالى دكتور خالد عبدالغفار يتابع إجراءات الجامعات الاحترازية حفاظا على صحة الطلاب العاملين وهيئات التدريس بها. الوضع في مصر

اصابات 113,742

تعافي 102,103

وفيات 6,573

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