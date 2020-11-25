شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تواصل إجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شددت وزارة النقل من اجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في قطاعات النقل.
ونوهت الاذاعة الداخلية في السكة الحديد ومترو الانفاق بأهمية ارتداء الكمامة والتباعد وعدم التعرض للغرامة التي قد تصل إلى ٤ الاف جنيه.
حيث واصلت هيئة السكك الحديدية إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وقامت بأعمال تطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر.
وفي مترو الانفاق استمرت عمليات التعقيم في المحطات والقطارات وخاصة في اوقات الذروة.
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