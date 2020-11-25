جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب 30 آيفون وأدوات تجميل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى برئاسة عبد العظيم حماده مدير الاداره من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 . ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط العربية القادمة من الشارقة اشتبه مينا رمزي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة ، نظرا لكثرة تردده وسفره . وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء تستحق عليها سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى . وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة أحمد ابراهيم مأمور الفحص فأفاد بوجود عبوات تكرارية متماثلة . وبالعرض على محمد حفظي نائب مدير الجمرك قرر تكليف أحمد سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب تحت إشراف محمود سليمان مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول فتبين وجود 917 قطعة من مستحضرات التجميل ، وبتفتيش كيس للسوق الحرة يحمله الراكب تبين وجود عدد من التليفونات المحمولة، وبالتفتيش الذاتي للراكب تبين وجود عدد آخر من التليفونات المحمولة بإجمالي 30 هاتف محمول ماركة iPhone . وتم الجرد والتحريز بلجنة من شريف بركات ومحمد زايد ومحمود صابر وعلي الشرقاوي وحسام سليمان . وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 35 لسنة 2020 بالواقعة بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

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