شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات الجمهورية حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد البلاد اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر، حتى يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، تتعرض خلالها البلاد لأمطار على كافة الأنحاء وانخفاض بدرجات الحرارة. وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من اليوم الأربعاء 25 نوفمبر، تشهد البلاد أمطارا غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الاسكندرية - مطروح السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) .

وينشر ”الخليج 365” درجات الحرارة المتوقعة بكافة أنحاء الجمهورية خلال ال 72 ساعة المقبلة فترة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية:

- القاهرة: العظمى 20-22 و الصغرى 13-15

- الوجه البحرى: العظمى 20-22 و الصغرى 13-15

- السواحل الشمالية: العظمى 19-21 و الصغرى 15-16

- جنوب سيناء: العظمى 25-27 و الصغرى 17-18

- شمال الصعيد: العظمى 21-23 و الصغرى 12-13

- جنوب الصعيد: العظمى 24-26 و الصغرى 15-16