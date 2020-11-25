شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن صرف دعم نقدى للأسر الأولى بالرعاية بقيمة مليار و573 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعىُ صرف المساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات، حيث يتم الصرف لحوالى 3 ملايين و640 ألف أسرة من المستفيدين من " تكافل وكرامة ، الضمان الاجتماعىُ ، بقيمة مليار و573 مليون جنيه عن شهر نوفمبر الجارىً .

فيما تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى،، صرف المساعدات النقدية عن شهر نوفمبر الجارى، حيث إشارت الى انتظام الصرف اليوم الخميس لمن تخلفوا عن مواعيد الصرف فى المواعيد المقررة من المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة".

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد شكلت ، غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصرى لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاماً بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

وأكدت الوزيرة، أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد، وبالتنسيق مع المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل فى حالة حدوث أى تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا وإيلاء أهمية خاصة لحماية فئات المسنين والأشخاص ذوى الإعاقة.

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