شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يرسم 44 كاهنا بالقطاعات الرعوية لدرجة القُمص.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الأربعاء، رسامة 44 من كهنة القطاعات الرعوية بالقاهرة فى درجة القمصية، بيد قداسة البابا تواضروس الثانى و 10 من الآباء الأساقفة، خلال ترأس البابا، قداسا من داخل الكاتدارئية المرقسية بالعباسية، لترقية عدد من القساوسة لدرجة "القموصية"، في عدد من الكنائس، منها كنيسة مار جرجس عين شمس، وكنيسة مريم العذراء والملاك ميخائيل بالأباصيري فى القاهرة، وكنيسة مار يوحنا الحبيبي بحلمية الزيتون بالقاهرة، وكنيسة مريم العذراء بأرض الشركة، و كنيسة دير الملاك حدائق القبة، وكنيسة الأنبا بولا بأرض الجولف.والقمامصة الجدد هم:

1- القمص ميخائيل ميخائيل كاهن كنيسة السيدة العذراء بدرياس عين شمس 2- القمص بيشوي كامل كاهن كنيسة السيدة العذراء بدرياس عين شمس 3- القمص زكريا سعيد كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس في أرض الجنينة بالزاوية الحمراء 4- القمص أبرآم ناشد كاهن كنيسة السيدة العذراء بمهمشة 5- القمص بيشوي صدقي كاهن كنيسة الشهيد مار مينا بشبرا 6- القمص يوحنا عبد المسيح كاهن كنيسة الشهيد مار مينا بشبرا 7- القمص إسطفانوس فايق كاهن كنيسة الشهيد مار مينا بشبرا 8- القمص بولا جرجس كاهن كنيسة السيدة العذراء بالوجوه 9- القمص أرساني ميشيل كاهن كنيسة السيدة العذراء بالوجوه 10- القمص مويسيس كامل كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بطوسون 11- القمص مكسيموس جبرة كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بطوسون 12- القمص إبراهيم إبراهيم كاهن كنيسة السيدة العذراء بعياد بك 13- القمص أبرآم عبد السيد كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بأبو الفرج 14- القمص جرجس ناثان كاهن كنيسة السيدة العذراء بالأميرية 15- القمص حنانيا صبحي كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بمنشية التحرير 16- القمص ميرون إبراهيم كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بمنشية التحرير 17- القمص عبد المسيح مرقس كاهن كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالأباصيري بعين شمس 18- القمص مرقس وهبة كاهن كنيسة القديس مار يوحنا حلمية الزيتون 19- القمص باخوميوس حكيم كاهن كنيسة السيدة العذراء بأرض الشركة 20- القمص أنطونيوس منير كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل في دير الملاك بحدائق القبة 21- القمص متاؤس سيف كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل في دير الملاك بحدائق القبة 22- القمص كاراس شفيق كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل في دير الملاك بحدائق القبة 23- القمص تادرس نجيب كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس والقديس الأنبا صرابامون بعزبة الورد 24- القمص إبراهيم توفيق كاهن كنيسة القديس الأنبا بولا بأرض الجولف 25- القمص رويس نصر كاهن كنيسة السيدة العذراء بالقصيرين 26- القمص بيشوي توفيق كاهن كنيسة السيدة العذراء بالقصيرين 27- القمص أنجيلوس بباوي كاهن كنيسة الشهيدة دميانة بعدوية بولاق 28- القمص يونان عبده كاهن كنيسة الشهيدى بربارة بالشرابية 29- القمص أبرآم بشرى كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بمصر الجديدة 30- القمص جرجس صبحي كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بمصر الجديدة 31- القمص ميخائيل إبراهيم كنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف 32- القمص موسى ناصح كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيدين مار جرجس وأبي سيفين بعزبة الهجانة 33- القمص دانيال صليب كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة الحرفيين 34- القمص شنوده بشرى كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم والملاك جمعية الشهيدة دميانة بابا دبلو بالقاهرة 35- القمص يوسف حماية كاهن كنيسة السيدة العذراء بالحافظية 36- القمص سوريال آدم كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بمنشية التحرير 37- القمص صليب صليب كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بمنشية التحرير 38- القمص موسى موسى كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس في أرض الجنينة بالزاوية الحمراء 39- القمص أنطونيوس منير كاهن كنيسة القديس الأنبا بولا بأرض الجولف 40- القمص بيجول مسعد كاهن كنيسة السيدة العذراء بالزيتون 41- القمص يوحنا يسى كاهن كنيسة السيدة العذراء بالزيتون 42- القمص يوسف سمير كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالظاهر 43- القمص رافائيل روفائيل كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالظاهر 44- القمص موسى فكري كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بشارع الجيش في العتبة

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