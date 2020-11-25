شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يشيد بمسلسل "إلا أنا" ويؤكد: يتناول واقع النساء المصريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بمسلسل "إلا أنا " الذى يعرض حالياً على شاشة قناة "دى ام سى"، ويتناول قضايا تهم المرأة والمجتمع. وقدمت الدكتورة مايا مرسى التهنئة إلى جميع صناع المسلسل وبطلاته المتألقات وجميع القائمين عليه وفريق العمل به على النجاح الكبير الذى حققه المسلسل على المستوى الجماهيرى وعلى منصات التواصل الاجتماعى ، قائلة" سعيدة جداً بخروج مسلسل هادف وراقى وانسانى صادق يتناول قضايا المرأة المصرية والواقع اليومى الذى تعيشه بهذا الشكل الاحترافى المتميز ، وننتظر جميعاً بشغف باقى قصص وحلقات المسلسل "

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن وحدة الرصد الاعلامى بالمجلس تقوم برصد وتحليل حلقات المسلسل فى اطار دورها فى متابعة صورة المرأة بجميع وسائل الاعلام والدراما ، لافتة الى أن النجاح الذى حققه المسلسل يصب فى صالح المرأة من خلال نشر الوعى بقضاياها ، حيث أن الدراما هى أقصر الطرق لنشر الوعى بقضايا المجتمع والمرأة بشكل خاص .

كما أشادت رئيسة المجلس بتنوع القصص التى تناولت العديد من قضايا المرأة مثل معاناتها فى قانون الأحوال الشخصة وداخل أروقة المحاكم وإهدار حقوق الزوجة والأبناء ، وقضية حرمان المرأة من الميراث ، وتأخر سن الزواج ، والتأخر فى الانجاب ، والتنمر من خلال تناول مرض البهاق لاول مرة فى الدراما وما يعانيه اصحاب هذا المرض من مشاكل وتنمر ، كما سلط المسلسل الضوء على التضحيات الكبيرة الى تقدمها المرأة لاسرتها وجميع من حولها ، وغيرها من القضايا الهامة ، موضحة أن اهم ما يميز جميع قصص المسلسل التركيز على قضية التمكين الاقتصادى للمرأة وانه هو السبيل لبدء حياه جديدة مستقلة مليئة بالعمل والانجاز واثبات الذات والنجاح ، مما يعطى الامل لجميع السيدات والفتيات التى تعانى مشكلات اجتماعية واقتصادية ، كما يظهر المسلسل ان المرأة مهما عانت فى حياتها الا انها داخلها قوة وصلابة وتحدى ولا تستسلم للظروف مهما كان قهر المجتمع من حولها ،حتى تتمكن من النجاح فى حياتها من جديد.

يذكر أن مسلسل "إلا أنا " دراما مستوحاة من قصص حياتية فكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة التى تعرض موضوعات تهم المرأة والمجتمع بشكل عام ، وكل قصة منها تدور فى 10 حلقات ، ومن إنتاج أروما - تامر مرتضى- بشراكة مع شركة سينرجي تامر مرسي.