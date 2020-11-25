بقيمة مليون 750 ألف جنيه.. ضبط 250 طربة حشيش في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع (قطاعي الأمن الوطني والأمن العام)، ومشاركة مديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط (250 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 25 كيلو جرام - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول)، بحوزة (عنصر إجرامي، له معلومات جنائية)، حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية .
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات البيع.
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (1,750,000) مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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