عبر الإنترنت.. ضبط عاطل لقيامة بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت إدارة مكافحة الهجرة والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات من ضبط عاطل لقيامه بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي عبر الانترنت.

كانت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أفادت بقيام أحد الأشخاص بالتواصل مع راغبي ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وبعض برامج وتطبيقات المحادثات، للترويج لنفسه لممارسة الفجور وعن بعض الفتيات من خلال عرض صورهن على عملائه لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، تم استهدافه وضبطه وتبين أنه (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية)، وبرفقته (سيدة – مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة)، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة.

وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الآثم على النحو المشار إليه، وأضاف باستغلال المجني عليها في الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.

وبمواجهتها أيدت ما جاء بأقواله، كما تم ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم "يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.