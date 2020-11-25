ضبط مدير مخزن بحوزته 5,5 طن مكرونة مجهولة المصدر في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت مباحث التموين بالقاهرة (المدير المسئول عن مخزن إحدى شركات تجارة السلع الغذائية بدون ترخيص)، بحوزته (5,5 طن مكرونة – أرز أبيض-سكر حر – 600 عبوة زيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة. كما ضبطت شرطة التموين بالشرقية (مالك محل لتجارة السلع الغذائية)، بحوزته (1,24 سكر حر بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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